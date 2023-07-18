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الثلاثاء، 18-07-2023 12:24 ص

البنتاغون يرسل طائرات "إف -16" و"إف -35" إلى مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات محملة بمقاتلات "إف -16" و"إف -35: إلى مضيق هرمز، بدعوى حماية "الملاحة البحرية".

وأضافت سينغ في إحاطة صحفية: "ردا على الأحداث الأخيرة المقلقة في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع لويد أوستن، بإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس توماس هدنر" محملة بمقاتلات "إف -16" وإف – 35" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط".

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وادعت أن هذا الأمر صدر بغية "حماية المصالح الأمريكية وحرية الملاحة في المنطقة، عقب محاولة إيران الاستيلاء على ناقلتي نفط في المضيق يوم الـ 5 من يوليو الجاري، وفتح النار على إحداهما". وهو اتهام رفضته طهران.


وصرح مسؤول دفاع أمريكي بارز، في وقت سابق، بأن واشنطن عززت استخدامها للطائرات حول مضيق هرمز لحماية السفن من "عمليات الاستيلاء الإيرانية"، كما أنها تعتزم مواجهة "نشاط روسيا المتزايد" في سماء سوريا".


وفي حديث لمراسلي البنتاغون، قال المسؤول إن الولايات المتحدة سترسل طائرات مقاتلة من طراز "إف- 16" إلى منطقة الخليج نهاية هذا الأسبوع لتعزيز الطائرات الهجومية من طراز "إيه-10" التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع.

 

RT

 




 

 


 

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