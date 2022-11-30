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الأربعاء، 30-11-2022 08:58 م

البيت الأبيض: نأمل بموافقة الكونغرس على تخصيص 37.7 مليار دولار أخرى لكييف

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الوكيل الاخباري- يأمل البيت الأبيض في موافقة الكونغرس على تخصيص 37.7 مليار دولار أخرى للإدارة الأمريكية من أجل دعم أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية خاطبت الكونغرس في وقت سابق، وطلبت تمويلا بمقدار 37.7 مليار دولار إضافية كمساعدات مختلفة إلى كييف.

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وأوضح كيربي، أنه من المقرّر إنفاق 21 مليار دولار من هذا المبلغ على المساعدة الأمنية أو لتجديد مخزونات البنتاغون فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف: "سيتم تخصيص معظم الأموال أيضا للمساعدات الاقتصادية، (مساعدة) للحكومة، فضلا عن المساعدات الإنسانية".

وكشف كيربي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "يتطلع إلى النقاش مع المشرعين في مجلس الشيوخ حول سبب اعتقادنا (في الإدارة) بأن هذه الأرقام صحيحة".

يُشار إلى أنه في الربيع الماضي، خصص الكونغرس الأمريكي 40 مليار دولار للإدارة الأمريكية من أجل تزويد كييف بالمساعدات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والاقتصادية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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