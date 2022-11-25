الجمعة 25-11-2022
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الجمعة، 25-11-2022 09:31 ص

البيض يختفي من المتاجر البريطانية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة "بلومبرغ" أن سكان بريطانيا يعانون من نقص في بيض الدجاج، مشيرة إلى أنه اختفى بالكامل تقريبا من الرفوف في بعض محلات السوبر ماركت.

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وكتبت الوكالة أن تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة وأوروبا أدى إلى الإعدام الجماعي للدواجن. ونتيجة لذلك أصبح البيض يتصدر قائمة النقص الغذائي في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، في حين اضطرت السلطات الهنغارية للحد من أسعاره.

وأشار محللون إلى أن دورا معينا في نقص البيض قد يلعبه التضخم الغذائي العام، إذ أن البائعين المعانين من نقص النقود ينتقلون من اللحم إلى مصادر أرخص للبروتين بما فيها البيض. وإضافة إلى ذلك يعد الطلب عليه أكبر في الشتاء.

وأضافت الوكالة أنه توجد هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم القدرة على زيادة حجم إمدادات البيض بسرعة بسبب خصوصية الإنتاج.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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