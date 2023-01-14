السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

السبت، 14-01-2023 01:33 م

التشيكيون يختارون رئيساً جديداً خلفاً لميلوش زيمان

image - 2023-01-14T133104.963


الوكيل الإخباري - يواصل الناخبون التشيكيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم السبت، لاختيار خليفة لميلوش زيمان، لتولي المنصب الشرفي بدرجة كبيرة.

ويتصدر الملياردير الشعبوي أندريه بابيش مجموعة من 8 مرشحين خلال يومين من التصويت الذي ينتهي اليوم السبت.

اضافة اعلان


وتمت تبرئة بابيش وهو رئيس وزراء سابق، هذا الأسبوع من تهم بالاحتيال، وهو ما يعزز فرصه في الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.


وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مثلما أشارت استطلاعات الرأي، سيتواجه المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات في جولة إعادة في غضون أسبوعين.


ويوم الاثنين الماضي، برأت محكمة في براغ بابيش البالغ من العمر 68 عاما من تهم باحتيال مليوني دولار، تتعلق بإعانات من الاتحاد الأوروبي، وما زال بإمكان النيابة الاستئناف.


ودفع بابيش بأنه غير مذنب، وقال مرارا إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.


على الرغم من عدد من الفضائح التي أثيرت ضده، إلا أن بابيش ما زال يحظى بدعم شعبي قوي لاسيما في أوساط الناخبين المسنين.


من المنافسين الرئيسيين لبابيش، الجنرال المتقاعد بيتر بافيل، البالغ من العمر 61 عاما، الرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودانوس نيرودوفا رئيس الجامعة السابق وعالم الاقتصاد، البالغ من العمر 44 عاما.


وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لن يخوض أحد من باقي المرشحين جولة الإعادة.


ويحظى بابيش الذي انتهى المطاف بحزبه الوسطي آنو (نعم) إلى صفوف المعارضة بعد خسارة الانتخابات العامة في عام 2021، بدعم زيمان الذي يشاركه الأفكار المتشككة في أوروبا وعادة استخدام الخطاب المعادي للمهاجرين.


زيمان هو أول رئيس ينتخب في اقتراع شعبي. وتنتهي ولايته الثانية والأخيرة البالغة 5 سنوات في مارس.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202221125429323357932

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

63c2acf2423604330d3f37d8

جنرال أمريكي متقاعد: تحرير سوليدار نجاح كبير للجيش الروسي

63c29c144c59b701922ca783

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

63c2a92f4c59b779b8075651

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

image - 2023-01-14T161642.815

البرازيل.. القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو

63c286f542360432e24a73fc

وسائل إعلام: رئيس الوزراء البريطاني يقرر نقل 12 دبابة من طراز تشالنجر 2 إلى كييف

أخبار متعلقة
63c14a3f4c59b726a01a1b81

بوتين يوجه تعليمات وتوجيهات مهمة للحكومة الروسية

WhatsApp-Image-2022-10-20-at-7.30.37-AM

727 مرشحا بينهم 28 امرأة لعضوية المجالس البلدية بسلطنة عٌمان

image - 2022-12-22T084439.073

وضع إنفلونزا الطيور يتفاقم في فرنسا

1671601491073

الأمم المتحدة: اوروبا الشرقية تفشل بإشغال مقعد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

image - 2022-12-19T084118.321

بريطانيا ستزوّد أوكرانيا بذخائر جديدة لسلاح المدفعية

image - 2022-12-17T145752.297

بعد قرن من العداء.. ليو فارادكار يعود لرئاسة وزراء أيرلندا