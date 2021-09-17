الجامعة العربية تدعو القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد والتمسك بالحوار

الوكيل الاخباري - دعت الجامعة العربية القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد فوق أي اعتبار والتمسك بالحوار وسيلة وحيدة لحل الخلافات في وجهات النظر والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية تمهيدًا لعقد الانتخابات العامة في البلاد في موعدها .



وأعربت الجامعة العربية اليوم الجمعة، عن قلقها جراء التطورات السياسية التي تشهدها حاليًا الساحة السياسية الصومالية وبخاصة العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

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