الجامعة العربية تنعى أمير الكويت

الوكيل الاخباري -

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نعت الجامعة العربية اليوم وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح، أمير دولة الكويت.وأشار الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط ، إلى "الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل ، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية".وأضاف أن "احتفاء العالم بالراحل الكبير ومنحه لقب "أمير الإنسانية" كان فخراً للعرب جميعاً، داعياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها".وأشار مصدر مسؤول الى توجيه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة امير الكويت.وقدم الأمين العام خالص العزاء لصاحب السمو ولي العهد والى قيادات دولة الكويت وشعب الكويت، مؤكداً أن ذكرى سمو الشيخ صباح ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.