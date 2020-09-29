الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن فرض حظر التجوّل الشامل في مناطق جديدة - اسماء

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

الجامعة العربية تنعى أمير الكويت

تعطل منصة نتائج القبول الموحد

الفايز ينعى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

إعلان نتائج القبول الموحد - رابط

الرزاز يترأس اجتماعا للفريق الاقتصادي

أكثر من 10 آلاف إصابة إجمالية بكورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 820 اصابة كورونا محلية بالاردن اليوم

إربد: تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11




الثلاثاء، 29-09-2020 07:11 م

الجامعة العربية تنعى أمير الكويت

77


 الوكيل الاخباري - نعت الجامعة العربية اليوم وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح، أمير دولة الكويت.
اضافة اعلان

وأشار الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط ، إلى "الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل ، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية".

وأضاف أن "احتفاء العالم بالراحل الكبير ومنحه لقب "أمير الإنسانية" كان فخراً للعرب جميعاً، داعياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها".

وأشار مصدر مسؤول الى توجيه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة امير الكويت.

وقدم الأمين العام خالص العزاء لصاحب السمو ولي العهد والى قيادات دولة الكويت وشعب الكويت، مؤكداً أن ذكرى سمو الشيخ صباح ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

fffff

وفاة امير الكويت

GettyImages-1131226698-scaled-e1597580545545

تلفزيون الكويت يقطع بثه بشكل مفاجئ ويذيع القرآن الكريم - شاهد

16013805974749041

بيان رسمي من الكويت بعد أنباء عن وفاة أمير البلاد

1-1379859

الإمارات تعلن عن مشروع جديد لاستكشاف القمر - صور

171113-iran-quake-mc-808_2_1805fbed50cf1a9c93112439706da19c.fit-760w

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب غرب إيران

أخبار متعلقة
fffff

وفاة امير الكويت

GettyImages-1131226698-scaled-e1597580545545

تلفزيون الكويت يقطع بثه بشكل مفاجئ ويذيع القرآن الكريم - شاهد

16013805974749041

بيان رسمي من الكويت بعد أنباء عن وفاة أمير البلاد