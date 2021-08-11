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الأربعاء، 11-08-2021 02:03 م

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية

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الوكيل الاخباري- تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، الأربعاء إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل حيث تسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي وزو 25 حريقا، الطارف 14، جيجل 12، بجاية 12، سكيكدة 09، بومرداس 04، المدية 03، البليدة 03، سطيف 03، عنابة والبويرة 02 حريقين، و حريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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