الجزائر: الانتخابات التشريعية ترتكز على 3 مبادئ

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، اليوم السبت، إن الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم في البلاد ترتكز على 3 مبادئ.



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وأشار بلحيمر إلى أن هذه المبادئ هي إبعاد المال عن السياسة، وأخلقة العمل السياسي باحترام الغير، والاعتماد على البرامج والنقاشات البناءة.





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