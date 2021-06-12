الجزائر: الانتخابات التشريعية ترتكز على 3 مبادئ

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، اليوم السبت، إن الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم في البلاد ترتكز على 3 مبادئ.
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وأشار بلحيمر إلى أن هذه المبادئ هي إبعاد المال عن السياسة، وأخلقة العمل السياسي باحترام الغير، والاعتماد على البرامج والنقاشات البناءة.
وقال أن الانتخابات ستعيد الاعتبار للمرأة والشباب والكفاءات والتركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة.
وأضاف أنه "سيكون لنا موعد مقبل مع المؤسسات القاعدية، أي انتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية تكريسا لنفس القيم التي تتسم بنزاهة وشفافية الانتخابات التي ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة"، حيث انطلقت صباح اليوم، الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق، أنه تم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج البلاد، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر، حيث تشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمرشحين
مستقلين.
المصدر: روسيا اليوم