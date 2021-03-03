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الأربعاء، 03-03-2021 04:46 م

الجزائر.. تفكيك قنبلة في جبال تيبازة

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من المصدر


الوكيل الإخباري - فكك الجيش الجزائري شبكة متكونة من 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية في جبال تيبازة.

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وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يوم الأربعاء، أكدت التحقيقات أن أحد الموقوفين قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بالكاليتوس في الجزائر العاصمة


وأضافت أن القنبلة موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة.
وأكدت أنه تم تحديد مكانها وتفكيكها يوم الثلاثاء من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الجزائري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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