الجزائر.. تفكيك قنبلة في جبال تيبازة

الوكيل الإخباري - فكك الجيش الجزائري شبكة متكونة من 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية في جبال تيبازة.

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وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يوم الأربعاء، أكدت التحقيقات أن أحد الموقوفين قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بالكاليتوس في الجزائر العاصمة



وأضافت أن القنبلة موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة.

وأكدت أنه تم تحديد مكانها وتفكيكها يوم الثلاثاء من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الجزائري.

المصدر : روسيا اليوم

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