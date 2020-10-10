السبت 10-10-2020
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السبت، 10-10-2020 02:43 ص

الجيش العراقي ينفي اعلان حالة الطوارئ القصوى

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الوكيل الاخباري - نفى الجيش العراقي صحة ما نُشر عن وجود حالة "إنذار قصوى" في العاصمة بغداد، الجمعة، بعد ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى عبدالرسول، في تغريدة بحسابه في تويتر: "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود حالة إنذار قصوى في بغداد"، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية "مستقرة بشكل تام".


وأضاف الناطق أن "ما أثير حول وجود برقية دخول القطاعات الأمنية في حالة الإنذار اليوم الجمعة، لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

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المصدر - CNN  


 




 

 


 

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