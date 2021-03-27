الجيش اللبناني: مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار في بعلبك

الوكيل الاخباري -

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أعلن الجيش اللبناني، السبت، تعرض إحدى دورياته، لإطلاق نار كثيف من مسلحين بسيارات رباعية الدفع في مدينة بعلبك (وسط)، فردت عليهم ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي النار وإصابة آخرين.وقال الجيش في بيان إن "دورية من الجيش داهمت بحي الشراونة في بعلبك، منزل أحد المطلوبين بعدة مذكرات توقيف".وأضاف أن "خلال العملية تعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من سيارات رباعية الدفع ذات زجاج داكن فاضطر العناصر إلى الرد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي النار وإصابة آخرين بجروح (لم تذكر عددهم)".