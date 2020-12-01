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الثلاثاء، 01-12-2020 03:45 م

مقاتلات روسية،فرنسية ، أميركية

الجيش المصري ينشر فيديو حول مقاتلات يمتلكها - فيديو

مق
أرشيفية


الوكيل الإخباري - عرضت القوات المسلحة المصرية فيديو تستعرض فيه مجموعة من المقاتلات من أنواع مختلفة.

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وقالت القوات المسلحة المصرية أن سلاح الجو "يستطيع تنفيذ أي مهمات".

 

ويظهر في الفيديو مقاتلات أبرزها مقاتلات "ميغ-29" روسية الصنع، ومقاتلات "رافال" فرنسية الصنع ، ومقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع، كما ظهرت مروحيات "كا-52" التمساح.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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