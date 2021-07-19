الحجاج يقفون على صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم اليوم

الوكيل الإخباري- يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج، وذلك بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، ومبيتهم يوم أمس الأحد، بمشعر منى وقضاء يوم التروية.

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ويتوجّه الحجاج لرمي جمرة العقبة بعدما يتحللون التحلل الأول يوم غد الثلاثاء.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، وأوضحت أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى الانتهاء من أداء مناسك الحج.



وأشارت، إلى أنه جرى تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.



وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى التحصينات ضد فيروس كورونا.

المصدر: وفا