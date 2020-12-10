الحريري يقدم للرئيس اللبناني تشكيلة الحكومة الجديدة

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سعد الحريري، أنه قدم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون امس الأربعاء مسودة تشكيلة حكومية من 18 وزيراً.

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وقال الحريري عقب اجتماع عقده مع عون في قصر الرئاسة، "قدمت تشكيلة كاملة من 18 وزيراً على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي، وقد وعدني الرئيس أنه سيدرس التشكيلة".



وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى أن عون سلّم الرئيس المكلف طرحاً حكومياً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة.



يذكر أن الحريري كلف بتشكيل الحكومة الجديدة في 22 تشرين الأول الماضي، ولا يحدد الدستور اللبناني مهلة للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة.

المصدر - بترا



