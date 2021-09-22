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الأربعاء، 22-09-2021 01:26 م

الحكومة المصرية تنفي تأجيل الدراسة بسبب كورونا

مصر مدرسة


الوكيل الإخباري - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنباء تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس، لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.

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وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، موضحة أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل في مصر، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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