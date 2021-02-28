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الأحد، 28-02-2021 08:47 م

خاصة في ظل انتشار الأوبئة

الحوثيون: احتجاز السفن النفطية يهدد حياة آلاف المرضى

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سفن في ميناء الحديدة غرب اليمن - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للحوثيين بصنعاء، توقف تقديم الخدمات الطبية في بعض الأقسام بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة بسبب نفاد الوقود.

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وأوضح مدير مكتب الصحة بأمانة صنعاء مطهر المروني، أن "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف العربي، له تداعيات كارثية على القطاع الصحي ويهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمرضى بالموت المحتم خاصة في ظل انتشار الأوبئة".


وأكد المروني أن المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، "تعتمد بدرجة أساسية في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية على الوقود".


ودعا منظمتي الصحة العالمية و"اليونيسف" وبقية المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي، إلى توفير المشتقات النفطية للمستشفيات والمراكز الصحية بما يضمن الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية، لتفادي حدوث كارثة إنسانية في اليمن.


وحمل مدير مكتب الصحة، التحالف العربي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية على القطاع الصحي، نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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