الخارجية الأمريكية: واشنطن أعدت 18 سيناريو للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا

الوكيل الإخباري-قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حضرت 18 احتمالا للرد في حالة "الغزو الروسي" لأوكرانيا.

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وأضافت نولاند، في مقابلة نشرت اليوم السبت في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "مبدئيا لن أتحدث عن السيناريوهات الـ18 المختلفة. سأقول فقط إننا مع الحلفاء على استعداد للتسبب بألم حاد بشكل سريع إذا اتخذت روسيا أي خطوة [عدوانية]".

وشددت نولاند على أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا قد تختلف عن بعضها البعض.



وقالت: "أحيانا يكون أصعب علينا من أوروبا القيام ببعض الأشياء، من الصعب علينا، وأحيانا يكون العكس".



وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، دون تقديم أي دليل، إن الولايات المتحدة "حددت" توقيت "الغزو" الروسي لأوكرانيا. ووفقا لها، قد تختلق موسكو الذريعة الضرورية لمثل هذه الأعمال.



ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي "جهوم" على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بذلك.



ووصفت السفارة الروسية في واشنطن، تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" روسيا لأراضي أوكرانيا، بالمعلومات المضللة، واعتبرتها بمثابة ضغط إعلامي.





روسيا اليوم