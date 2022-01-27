الخرطوم.. تجدد المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني الكامل

الوكيل الإخباري-تجددت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، مظاهرات تطالب بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي الكامل" في البلاد.

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وحمل مئات المتظاهرين الأعلام الوطنية، مرددين شعارات مناهضة "للحكم العسكري"، وتطالب بالحكم المدني في البلاد، وفق مراسل الأناضول.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها، "دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وتوجهت مواكب المتظاهرين إلى منازل أسر شهداء في حيي الجريف وبري بالمدينة.



وقال شهود عيان، للأناضول، إن عشرات الأشخاص تظاهروا بشكل متزامن في مدينة المناقل (وسط) ضد "الحكم العسكري".



ودعت إلى هذه المظاهرات، تنسيقيات "لجان المقاومة" (تتشكل من نشطاء) للمطالبة "بالحكم المدني الكامل".



ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".



وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

الأناضول

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