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الإثنين، 10-06-2024 09:20 ص

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

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الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية الليلة الماضية فوق مقاطعة بريانسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضاف: "اعترضتها منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرتها فوق بريانسك".

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار.

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.

بدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية على التصدي لهجمات العدو.

 




 

 


 

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