الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمالي العراق

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا"، شمالي العراق.

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وذكرت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، أن قواتها تواصل مكافحة الإرهاب والإرهابيين بكل عزم وحزم.



وأضافت أن قواتها تمكنت من تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة عملية مخلب النمر.



وفي 15 يونيو/ حزيران 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد إرهابيي "بي كا كا" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.

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