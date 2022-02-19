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السبت، 19-02-2022 02:57 م

الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمالي العراق

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا"، شمالي العراق.

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وذكرت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، أن قواتها تواصل مكافحة الإرهاب والإرهابيين بكل عزم وحزم.


وأضافت أن قواتها تمكنت من تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة عملية مخلب النمر.


وفي 15 يونيو/ حزيران 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد إرهابيي "بي كا كا" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.

 

الاناضول

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