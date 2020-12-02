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الأربعاء، 02-12-2020 02:36 م

تعزيزاً للاستقرار في الجنوب

الرئيس اللبناني : نسعى لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

عون
ميشال عون


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال استقباله رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، جون ديروشر، أن لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد نجاح مفاوضات ترسيم الحدود، تعزيزاً للاستقرار في الجنوب ولاستثمار الموارد الطبيعية. 

وأكد عون، أنه من الممكن تذليل الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض من خلال بحث معمق، يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية). 

بدوره، تمنى رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، السفير جون ديروشيه، استمرار عملية التفاوض، لما فيه مصلحة الجميع. 

ويتوقع خبراء، أن تستغرق مفاوضات ترسيم الحدود أشهراً عدة قد تتعدى الستة، لا سيما وأن الاحتلال لا يعترف سوى بـ 860 كم مربع من المنطقة البحرية، المتنازع عليها مع لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن، وعقدت الجولة الثانية في 28 و29 من الشهر ذاته.

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المصدر : دنيا الوطن 

 

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