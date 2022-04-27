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الأربعاء، 27-04-2022 12:00 م

السعودية: أمطار واجواء غير مستقرة في المدينة المنورة

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الوكيل الإخباري-تشير توقعات الأرصاد إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة نهار، اليوم الأربعاء، على مرتفعات المدينة المنوّرة، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرّمة، تترافق بالأمطار وزخات البَرَد، وربما الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.

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وتتشكّل خلال اليوم كمياتٌ كبيرة من السحب الرُكامية الرعدية في سماء منطقة المدينة المنوّرة مع ساعات ظهر وعصر الأربعاء، تترافق بهطولٍ غزيرٍ للأمطار، تكون مصحوبةً أحياناً بزخات البَرَد ونشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.

 


وتستلزم هذه الأجواء التنبيه من شدة غزارة الأمطار في أجزاءٍ مختلفة من منطقة المدينة المنوّرة، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وكثافة زخات البَرَد في أجزاءٍ متفرقة.

 

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