الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية: اللقاحات والتدابير الصحية ستساعد بإنهاء جائحة كورونا

بريطانيا: 206 وفيات و15450 إصابة جديدة بكورونا

70 % نسبة شفاء مرضى الفيروس بغرف العناية الحثيثة في مستشفى الأمير حمزة

السعودية: اعتداء إرهابي استهدف خزان الوقود في جدة

وزير الصحة: سيتم توفير لقاح كورونا للأردنيين والمقيمين مجاناً

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

حقيبة تستنفر الاجهزة الامنية في العقبة

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة للتعامل مع ازمة كورونا

تغيير على ايجاز كورونا الحكومي

وفاة إمام المسجد الحسيني

الإثنين، 23-11-2020 09:44 م

السعودية: اعتداء إرهابي استهدف خزان الوقود في جدة

1606160712121


الوكيل الاخباري - أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الاثنين، أن الحريق الذي اشتعل في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، ناتج عن اعتداء إرهابي.
اضافة اعلان

وأوضح المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه "عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب الحريق في الخزان نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف".

وقال المصدر، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، وتستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202022154824675822495

الإمارات تسمح للأجانب بتملك كامل للشركات

نفط

الإعلام الليبي: مسلحون يحاولون اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط

عراق

العراق.. القبض على داعشية وابنها اشتركا بعملية اغتيال مسؤول عراقي

جثة

اليونان .. العثور على 13 مهاجرا وانتشال جثة

كرم

روسيا تعبر عن استيائها حيال انسحاب واشنطن من الأجواء المفتوحة

يون

اليونان تتهم تركيا بالقيام بنشاط غير قانوني في المتوسط

أخبار متعلقة
0a114fdb-875e-472a-89b4-aa18295f0638

السعودية : 20 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي

1492752393193255200

اندلاع حريق ضخم في ميناء جازان النفطي بعد افشال هجوم قوارب مفخخة

1-1390542

بايدن يدعو لإقرار فوزه.. ويهدد بإجراءات قانونية

Capture

حقيقة العودة لحظر التجول في السعودية