السعودية: اعتداء إرهابي استهدف خزان الوقود في جدة

الوكيل الاخباري -

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الاثنين، أن الحريق الذي اشتعل في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، ناتج عن اعتداء إرهابي.وأوضح المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه "عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب الحريق في الخزان نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف".وقال المصدر، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، وتستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.