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الأربعاء، 28-04-2021 09:09 ص

السعودية: بن سلمان يكشف عن ملامح رؤية 2040

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الوكيل الإخباري- كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه بعد رؤية 2030، ستنطلق رؤية 2040 في المملكة العربية السعودية، وهي ستكون مرحلة منافسة عالمية.

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وقال بن سلمان في مقابلة، بثتها وسائل إعلام سعودية، ردا على سؤال "ماذا بعد رؤية 2030؟" إن "رؤية 2030 تضعنا في موقع متقدم جدا لكن رؤية 2040 ستكون مرحلة منافسة عالمية.

 

وأعلن بن سلمان، أن المملكة تخطط لبيع حصص جديدة في شركة "أرامكو" النفطية العملاقة للمستثمرين الدوليين خلال عام أو عامين.

وقال إن "النفط خدم السعودية والمملكة وكانت دولة قائمة قبل النفط"، مشيرا إلى أن اقتصاد السعودية يعتمد على النفط وهذا القطاع يواجه تحديات، مشددا على أن "هناك فرصا ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي"، وأوضح مع ذلك: "نريد الاستفادة من كل شيء في السعودية بما في ذلك النفط".

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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