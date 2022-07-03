السعودية تحدد إجازة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

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وقالت الوزارة في تغريدة بموقع التواصل تويتر، إن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي تبلغ 4 أيام وتبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022.



وأضافت الوزارة أن ذلك مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.



كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن بدء إجازة عيد الأضحى بنهاية يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022.



وقالت في بيان سابق، إن التداول ينتهي بنهاية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.



يذكر أنه ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير بالسعودية، وبالتالي فإن وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو.

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