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الأحد، 19-03-2023 02:36 م

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة السعودية إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 3 / 2023.اضافة اعلان


جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا في السعودية فيما يلي نصه:

نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 2 / 2023، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة السعودية تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 / 3 / 2023.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

عكاظ

 




 

 


 

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