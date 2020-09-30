السعودية... تحذيرات للمواطنين من أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق

الوكيل الاخباري – حذرت السلطات السعودية من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة ابتداء من مساء يوم أمس وحتى يوم الجمعة المقبل، وفقا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



وبحسب بيان المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، فإنه من المتوقع حدوث حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.



وأضاف البيان "يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة".

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

المصدر : سبوتنك



