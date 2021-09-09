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الخميس، 09-09-2021 08:08 ص

السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين استهدفتا مدينة خميس مشيط

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الوكيل الإخباري - دمرت قوات الدفاع الجوي السعودية طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتا من قبل الحوثيين نحو منطقة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية .

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا في الوقت نفسه على أن "محاولات الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها، ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة".

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يشار إلى أن مدينة خميس المشيط تقع في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، وتتعرض بانتظام إلى محاولات هجوم من قبل الحوثيين باستخدام طائرات مسيرة مفخخة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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