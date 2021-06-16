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الأربعاء، 16-06-2021 04:32 م

السعودية تستقبل جون كيري

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الوكيل الإخباري- استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مبعوث رئيس الولايات المتحدة لشؤون تغير المناخ، جون كيري، في العاصمة الرياض.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتم تناول مبادرات السعودية النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، إضافة إلى جهودها، خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.

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ومن الجانب السعودي، حضر الاجتماع وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي.

بينما حضر من الجانب الأمريكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالسعودية، مارتينا سترونغ، ورئيس فريق طموح المناخ والتنفيذ، جوناثان بيرشينغ، ورئيس الابتكار والاكتمال العالمي، فارون سيفارام.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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