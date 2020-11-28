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السبت، 28-11-2020 02:13 م

السلطات العراقية ترفع قدراتها استعدادا للانتخابات المبكرة

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الوكيل الاخباري-  أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، توجيه التشكيلات الأمنية برفع قدراتها، استعداداً للانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المقرر أن تجري في البلاد في شهر يونيو 2021.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن "وزير الداخلية يشرف وبشكل مباشر على جميع العمليات الأمنية التي تنفذها تشكيلات الوزارة، ووجه تعليماته برفع مستوى عملها حتى يكون هناك استقرار أمني استعداداً للانتخابات".


وأضاف أن "إجراء الانتخابات يستلزم أن تكون هناك بيئة آمنة، لذلك فإن جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدأت تصاعد من عملياتها الأمنية بالشكل الذي يحقق قدراً أكبر من الأمن ومحاربة الجريمة".

 


وأشار محنا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً للعمليات من تشكيلات وزارة الداخلية ضد عصابات الجريمة".

 

المصدر: روسيا اليوم 



 




 

 


 

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