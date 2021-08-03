الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الثلاثاء 3/8/2021

بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

مطالبة وزارة التربية باستكمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة

التربية تدعو أولياء الأمور تسجيل أبنائهم بالفاقد التعليمي

اصابة أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

النقد الدولي يخصص 650 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي

ووهان الصينية تعتزم فحص مواطنيها للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا

التربية: الطابور الصباحي للطلبة سيكون 50%

الأمانة تبحث تأمين مواقف مجانية لموظفي مجمع العبدلي

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وعدة قضايا

الثلاثاء، 03-08-2021 08:50 ص

السودان: استمرار تدفق اللاجئين من إثيوبيا

6108bfa94236042d9a12ae39


الوكيل الاخباري- تواصل تدفق اللاجئين من إقليم تيغراي الإثيوبي إلى داخل السودان منذ اندلاع القتال بإثيوبيا بين الجيش الوطني ومجموعة تيغراي العام الماضي حيث وصل إلى السودان أمس الاثنين أكثر من 90 لاجئا.

اضافة اعلان

 

وأفاد مصدر مطلع بأنه قد وصل إلى منطقة باسندة اليوم 94 لاجئا من إقليم تيغراي إضافة إلى قوميات أخرى بسبب الأوضاع داخل بلادهم ليرتفع العدد الإجمالي المرحّل من الحدود في منطقة تايا إلى مركز الاستقبال باسنقا باسندة حتى اليوم إلى 900 لاجئ.

وتدل إحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة مع اللاجئين على أن العدد الكلي المرحل من مراكز الاستقبال بشرق السودان إلى المعسكرات الدائمة بكل من أم راكوبة والطنيدبة وصل إلى حوالي 42 ألف لاجي إثيوبي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6108dd7442360449e617a7d8

بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

61088d194c59b75de5748955

هزة أرضية في جزر منتاواي الإندونيسية

f

البنتاغون: كل الخيارات متاحة للرد على إيران

1

موجة نزوح واسعة من درعا

1

أردوغان يؤكد لسعيّد أهمية استقرار وديمقراطية تونس

1

تونس: إعفاء وزيري الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما

أخبار متعلقة
6102838b42360410c8664c27

وزير مصري سابق يحذر من خطأ قد يؤدي إلى كارثة بسبب سد النهضة

158978729004853700

السيسي يطالب باتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة

620013992aeb1ba3b4b4ed70c4bd526773927d281

مسؤول إثيوبي يؤكد قطع طريق حيوي وطريق تجاري للسكك الحديدية يربط إثيوبيا بدولة عربية

سد-النهضة

وزير الري الإثيوبي يتوقع فيضانات محتملة بدول المصب بسبب الأمطار الغزيرة في إثيوبيا

1-1453517

هبوط 12 طائرة إثيوبية اضطراريا في مطار الخرطوم

60f55af1423604474e16cd32

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة