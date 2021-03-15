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الإثنين، 15-03-2021 03:32 م

السودان يؤكد عودة الامن الى دارفور

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الخارجية السودانية مساء امس الأحد، بياناً رسمياً إلى المجتمع الدولي أقرت به عودة الامن والاستقرار في دارفور بعد حادثة نهب مقر اليوناميد بمنطقة منواشي بجنوب دارفور.

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وقالت وكالة الانباء السودانية "سونا" إن الخارجية السودانية ثمنت، جهود اللجنة الأمنية بالولاية التي تمكنت من استرداد 90 بالمئة من المواد التي تم نهبها من الموقع، مؤكدة على استقرار الأوضاع في المنطقة مشيدة بقدرة قوى الأمن على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.


يشار إلى إن عمل بعثة "يوناميد " قد انهت عملها في السودان، ومن المقرر خروجها من البلاد نهاية شهر تموز المقبل وستتولى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المهام لدعم الانتقال السياسي "اليونتامس" والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن.


 




 

 


 

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