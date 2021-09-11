السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 03:27 م

السيسي يكشف عن تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية

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الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "النمو السكاني يعد تحديا كبيرا يواجه الدولة المصرية وتنتج عنه قضايا كثيرة من الهجرة غير الشرعية".

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وخلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال السيسي: "مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويا؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟!".

وأضاف السيسى": "مين يقدر يقدم لـ22-23 مليون طالب تعليم عام.مين اللي يقدر يعمل تأمين طبي حقيقي لـ100 مليون مواطن مصري".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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