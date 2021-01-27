الصدر : مستعد للتعاون في فتح حوار بين السعودية وإيران

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، حيدر الجابري، اليوم الأربعاء، استعداد الأخير للتعاون في فتح حوار بين السعودية وإيران.

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وقال الجابري خلال مؤتمر صحفي، إن "الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية".



وأضاف: "هناك محاولة من قطر لفتح حوار بين الجارتين السعودية وإيران، والصدر يبدي استعداده للتعاون بهذا الخصوص، لما فيه من أثر إيجابي على العراق وشعبه".

المصدر : روسيا اليوم

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