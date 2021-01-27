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الأربعاء، 27-01-2021 02:24 م

مطالبا دول الجوار بعدم التدخل

الصدر : مستعد للتعاون في فتح حوار بين السعودية وإيران

الصدر
مقتدى الصدر


الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، حيدر الجابري،  اليوم الأربعاء، استعداد الأخير للتعاون في فتح حوار بين السعودية وإيران.

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وقال الجابري خلال مؤتمر صحفي، إن "الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية".


وأضاف: "هناك محاولة من قطر لفتح حوار بين الجارتين السعودية وإيران، والصدر يبدي استعداده للتعاون بهذا الخصوص، لما فيه من أثر إيجابي على العراق وشعبه".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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