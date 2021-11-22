الصومال.. اعتقال 3 قياديين بعملية أمنية خاصة

الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الأمن الصومالية يوم الاثنين عملية أمنية خاصة ضد تنظيم "حركة الشباب" الإرهابي في مدينة أفجوي بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال، واعتقلت ثلاثة رؤوس قيادية في التنظيم.

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ووفق إذاعة "صوت الجيش" الرسمية وموقع "الصومال اليوم" فإن جهاز المخابرات نفذ العملية التي ألقي من خلالها القبض على ثلاثة قيادات من "حركة الشباب" وأن المخابرات كانت تتبع تحركاتهم وجمعت معلومات مسبقة عنهم.



وذكرت إذاعة "صوت الجيش" أن القياديين الذين جرى اعتقالهم كانوا مسؤولين عن زرع الألغام والتخطيط للهجمات الإرهابية في مقديشو.



ومؤخرا، كثفت المخابرات الصومالية عملياتها الاستباقية ضد "الشباب" في ضبط المتفجرات وإحباط الهجمات واعتقال أعضاء التنظيم من قيادات وعناصر.

روسيا اليوم





