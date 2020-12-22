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الثلاثاء، 22-12-2020 10:31 ص

الصومال: قتال عنيف بين الجيش والمخابرات

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع "الصومال الجديد" بأن مدينة مركا الصومالية شهدت ليلة أمس قتالا عنيفا بين قوات الحكومة.

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ودار القتال في المدينة الواقعة بولاية جنوب الغرب، بين جنود "فوج 14 أكتوبر" من الجيش الصومالي، والقوات التابعة للمخابرات، حيث أثر القتال على سكان المدينة، وفقا لما نقل الموقع عن إذاعة "دلسن" المحلية.

وأعلنت الإذاعة أن المواجهات بين الطرفين أسفرت عن مصرع جنديين، وإصابة آخرين بجروح، في حين لم تتضح بعد الأسباب وراء اندلاع القتال.

 وأدى قتال عنيف بين قوات حكومية في مديرية "كاران" بالعاصمة مقديشو قبل يومين إلى مصرع 10 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون، حيث حاولت الحكومة الفيدرالية اعتقال الضباط المتورطين في القتال لكنها أخفقت في ذلك، وأوضحت مصادر لـ"الصومال الجديد" أن "الضباط المتمردين بدأوا جمع مليشيات لمواجهة القوات الأمنية التي تحاول اعتقالهم".

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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