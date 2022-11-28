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الإثنين، 28-11-2022 09:58 ص

الصين تستعد لإطلاق المركبة شنتشو-15 إلى محطتها الفضائية الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة اليوم الاثنين، إن الصين ستطلق مركبة الفضاء شنتشو-15 إلى محطتها الفضائية في الساعة 11.08 مساء (1508 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء في آخر مهمة في خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة.

وأضافت الوكالة في مؤتمر صحفي أن المركبة تحمل ثلاثة رواد فضاء وإنه سيتم تسليم المحطة الفضائية لهم في غضون أسبوع من قبل رواد الفضاء الثلاثة الذين وصلوا إلى هناك في أوائل يونيو حزيران.

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وقال متحدث باسم الوكالة "خلال فترة الإقامة، سيستقبل طاقم شنتشو -15 سفينة الشحن تيانتشو -6 الزائرة ويتسلمون سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-16، ويخططون للعودة إلى موقع هبوط دونغ فنغ الصيني في مايو من العام المقبل".

 

وبدأت الصين في أبريل نيسان 2021 بناء محطة الفضاء المكونة من ثلاث وحدات مع إطلاق وحدة تيانخه التي تمثل مقر المعيشة الرئيسي لرواد الفضاء.


وأطلقت في يوليو تموز ونوفمبر تشرين الثاني المختبرين ونتيان ومنغتيان اللذين سيتم إجراء تجارب علمية بهما.


وسيكون اكتمال محطة الفضاء الصينية المصممة لتبقى في العمل لمدة عشر سنوات على الأقل إنجازا مهما في طموحات الصين في وجود لها في مدار قريب من الأرض وذلك في الوقت الذي من المحتمل أن تتوقف فيه محطة الفضاء الدولية المتقادمة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن العمل في نهاية العقد الجاري.

 

البيان

 




 

 


 

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