الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

الوكيل الإخباري - أطلقت الصين، اليوم السبت، صاروخاً حاملاً من طراز لونغ مارش - 2 دي، يحمل على متنه مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد.

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وأطلقت الأقمار الصناعية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها، وتعد الدفعة الرابعة من عائلة الأقمار الصناعية المعروفة بـ ياوقان-35.



وستستخدم الأقمار الصناعية لإجراء تجارب علمية، ومسوح للموارد البرية، وتقدير لحجم المنتجات الزراعية والوقاية وتخفيف الكوارث.



بترا