الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

ورشة في جرش حول توعية النساء والشباب في المشاركة بالأحزاب السياسية

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

وفاة مواطن بصعقة كهربائية بإربد

السبت، 20-08-2022 04:21 م

الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

1045556292_0_0_1920_1080_1920x0_80_0_0_d10cbc80da30806b20e58d22ad90fe7f


الوكيل الإخباري - أطلقت الصين، اليوم السبت، صاروخاً حاملاً من طراز لونغ مارش - 2 دي، يحمل على متنه مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد.

اضافة اعلان


وأطلقت الأقمار الصناعية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها، وتعد الدفعة الرابعة من عائلة الأقمار الصناعية المعروفة بـ ياوقان-35.


وستستخدم الأقمار الصناعية لإجراء تجارب علمية، ومسوح للموارد البرية، وتقدير لحجم المنتجات الزراعية والوقاية وتخفيف الكوارث.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FajMuuEXoAYBANA

بعد صور زوجته مع راغب علامة.. الخارجية العراقية تتوعد سفيرها في الأردن

6300dcd64c59b755e27c1da5

تسليم أول جنسيات روسية لسكان كوبياسك بمنطقة خاركوف

image

ارتفاع منسوب نهر الراين في ألمانيا

thumbs_b_c_7f82321ce0a70637f0a9edc9f333f5e0

الجزائر تعلن وفاة الأمين العام لرئاسة الجمهورية

408971Image1

إندونيسيا تسجل أول إصابة بفيروس جدري القرود

63008ff44c59b7527e4399ff

روسيا.. حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي

أخبار متعلقة
1

بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وتايلاند بعد توقف طويل

195224

الزعيم الصيني يعتزم لقاء بايدن نوفمبر المقبل

download

الصين تنجح باطلاق 16 قمرا صناعيا

166003192532544285

الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية بواسطة صاروخ تجاري

000_32FY2KM

اليابان ترجّح سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية

الصين-660x330

الصين تجدد الانذار من العواصف المطيرة