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السبت، 25-06-2022 06:16 ص

الصين تقدم منحة للأونروا بقيمة مليون دولار

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الوكيل الإخباري - أعلن السفير الصيني لدى فلسطين، قواه وي، أن حكومة بلاده قدمت، منحة جديدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" بقيمة مليون دولار أمريكي، كمساعدة لعام 2022.

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وأوضح السفير الصيني أن "حكومة بلاده دأبت خلال السنوات الأخيرة على تقديم معونات مالية وإنسانية للوكالة، ومساعدات طبية تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا"، بحسب ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.


وجدد السفير قواه وي، التأكيد على ثبات موقف الحكومة الصينية من دعم أعمال "أونروا" منذ تأسيسها في أربعينات القرن الماضي، انطلاقا من وقوفها الدائم إلى جانب فلسطين وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.


وأعرب عن تقدير الصين للخدمات التي تشرف عليها وكالة "أونروا"، والتي تقدم لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات، وفي مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتمكين، على مدار أكثر من 7 عقود.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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