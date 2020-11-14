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السبت، 14-11-2020 03:39 م

المركبة المتسببة بالحادث تم شراؤها بطريقة غير قانونية

الصين.. سجن 22 شخصا لتورطهم في حادثة المنجم

منجم
منجم في الصين - تعبيرية


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة منغوليا ذاتية الحكم بشمال الصين، أحكاما بالسجن بحق 22 شخصا، بعد ثبوت تورطهم بكارثة المنجم التي وقعت في العام 2019، وأسفرت عن مصرع 22 شخصاً وجرح 28 آخرين.

ووقع الحادث في 23 فبراير من العام الماضي، عندما خرجت مركبة عن السيطرة لتصطدم بجانب نفق لمنجم تعدين للرصاص والزنك والفضة، تابع لشركة يينمان للتعدين في منطقة يجيمتشين الغربية.

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وكشفت تحقيقات سابقة أن المركبة المتسببة بالحادث تم شراؤها بطريقة غير قانونية عبر الإنترنت، متجاوزة عمليات التفتيش الأمنية.


وقضت المحكمة الشعبية في منطقة يجيمتشين الغربية بعقوبة السجن بحق 18 شخصا من شركة التعدين لمدد تتراوح ما بين أربع سنوات وثمانية أشهر، بتهمة الإهمال في أعمال أفضت لحوادث جسيمة، ورشوة عمال غير حكوميين.


وحكم على اثنين آخرين بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر لقيامهما بأعمال تجارية غير قانونية.


وفي الوقت نفسه، عوقب مسؤولان حكوميان جنائيا بتهمة إساءة استخدام السلطة وقبول الرشوة والإهمال في أداء الواجب، بحسب ما قالت المحكمة في قرار الحكم، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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