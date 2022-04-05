العراق.. انفجار عبوة ناسفة في رتل للتحالف الدولي غربي بغداد

الوكيل الإخباري-أعلن مصدر أمني في العراق، الثلاثاء، استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة غربي بغداد.

اضافة اعلان



وقال المصدر وهو ضابط في شرطة محافظة بغداد للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل شاحنات تحمل معدات للتحالف الدولي على الطريق الرئيسي غربي العاصمة".



وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث مع الإعلام، أن "الانفجار تسبب في خسائر مادية، لكنه لم يسفر عن إصابات بشرية".



ومؤخرا، تزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، في جميع أنحاء العراق.



وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها القتالية إلى استشارية.



وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن العراق والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد.



وقادت واشنطن، منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد "داعش" في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

الاناضول