السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

علان: 10% الإقبال على الأسواق رغم التخفيضات

نقابة المجوهرات: الطلب على الذهب في الأسواق المحلية جيد

عملات العالم تتهاوى أمام جموح الدولار

العراق: انهيار بناية سكنية ووقوع إصابات - فيديو

بعد خفض البنزين ورفع الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات للشهر الجاري - جدول

متعطلون عن العمل في معان يهددون بالإنتحار من أعلى برج

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا الإعصار إيان

بدء العام الجامعي في الجامعات الرسمية غداً

بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى اليوم

تنظيف سد شعيب من الطمي والرسوبيات قبل موسم الشتاء - فيديو

السبت، 01-10-2022 12:11 م

العراق: انهيار بناية سكنية ووقوع إصابات - فيديو

3


الوكيل الإخباري - انهارت عمارة سكنية، اليوم السبت، في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد، وفقا لما أكدته مصادر أمنية عراقية.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، إن سبب الانهيار غير معروف حتى الساعة، وفرق الدفاع تعمل على إنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض، حيث نجحت بإنقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة في منطقة الكرادة في بغداد.


من جانبها، كشفت مصادر الشرطة عن إصابات للعديد من المواطنين الساكنين في البناية المنهارة.

 



بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ام

الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بالدبابات

6666

الغابون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر

0

فلوريدا .. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان إلى 23 قتيلا

زلزال 3

زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة في إندونيسيا

للللللل

بوتين لسكان المناطق التي تم ضمها لروسيا: أهلا بكم في الوطن

image

البيت الأبيض: إرسال فوري لأسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

أخبار متعلقة
5527461029369a3a9fcb0aa663c0c26d08d860b134096cfdf34

العراق يسلم السفير الإيراني مذكرة احتجاج

63342e5f42360457526401ca

صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد

209070

إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

الكاظمي

الكاظمي: العراق يمر بواحدة من أصعب الأزمات منذ 2003