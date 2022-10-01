العراق: انهيار بناية سكنية ووقوع إصابات - فيديو

الوكيل الإخباري - انهارت عمارة سكنية، اليوم السبت، في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد، وفقا لما أكدته مصادر أمنية عراقية.

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وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، إن سبب الانهيار غير معروف حتى الساعة، وفرق الدفاع تعمل على إنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض، حيث نجحت بإنقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة في منطقة الكرادة في بغداد.



من جانبها، كشفت مصادر الشرطة عن إصابات للعديد من المواطنين الساكنين في البناية المنهارة.