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الإثنين، 16-11-2020 03:55 م

لإيقاف عمليات التهريب

العراق .. توجـه بإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية

كاظمي
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي


الوكيل الإخباري - وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية "لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".

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وذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي، أن "الكاظمي وافق على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات العراقي إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".


وأضافت، أن "رئيس الحكومة أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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