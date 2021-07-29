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الخميس، 29-07-2021 09:07 ص

العراق .. سقوط طائرة عسكرية ومصرع طاقمها

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الوكيل الإخباري - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية ومصرع طاقمها شمالي البلاد.

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وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "طاقم طائرة هليكوبتر نوع (مي 17) استشهدوا أثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين فجر هذا اليوم في الساعة 2:45 خلال تأديتها مهمة قتالية".


وأضافت، أن "الطائرة كانت تضم العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، والرائد طيار علي فاضل غضبان، ونائب ضابط لؤي حاتم فرحان، ونائب ضابط أثير فائز إبراهيم، ونائب ضابط وسام علي سفيح".

 

ولم تكشف الخلية إذا ما كان سقوط الطائرة بسبب خلل فني أو أنها تعرضت لهجوم أدى إلى سقوطها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

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