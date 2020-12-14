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الإثنين، 14-12-2020 02:25 م

تحديدا إلى كوبنهاغن وفرانكفورت وبرلين

العراق: عودة الرحلات الجوية إلى ألمانيا والدنمارك

عراق
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، عودة الرحلات الجوية إلى ألمانيا والدنمارك غدا الثلاثاء، فيما رجح تسلم العراق طائرتين جديدتين من شركة إيرباص خلال عام 2021.

وقال الشبلي إنه "من المحتمل أن تبدأ الرحلات الجوية في 15 من الشهر الحالي، إلى الدنمارك وألمانيا، وتحديدا إلى كوبنهاغن وفرانكفورت وبرلين".

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وتابع الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن "الأسطول العراقي لا بئس به، حيث يتكون من 31 طائرة، لافتا إلى أن هناك عقدا مبرما مع شركة إيرباص، ومن المؤمل أن يستلم العراق طائرتين جديدتين خلال العام المقبل".


وأضاف أن الرحلات الجوية إلى أوروبا بدأت منذ عام 2015 وتوقفت في العام الماضي، مبينا أن الوزارة أبرمت أيضا عقدا مع إحدى الشركات الأوروبية لاستئجار طائرة وتم استحصال الموافقات اللازمة بذلك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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