العراق يعلن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية

الوكيل الاخباري - قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية الى العاشر من تشرين الأول المقبل.

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وقالت الحكومة العراقية في بيان، إن قرار التأجيل لموعد الانتخابات جاء بناء على مقترح قدمته مفوضية الانتخابات، ينطوي على أسباب فنية مهمة من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات.

واضافت الحكومة "سنعمل على مواصلة دعم المفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها".



وكانت الحكومة العراقية حددت في منتصف العام الماضي، السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات قبل تغييرها إلى الموعد الجديد.



--(بترا)

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