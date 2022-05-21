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السبت، 21-05-2022 04:48 م

العراق يودّع مظفر النواب بتشييع رسمي

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الوكيل الاخباري - على وقع موسيقى الشرف وبأجواء من الحزن، استُقبل جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفّر النواب السبت في مطار بغداد بحضور سياسي كبير، غداة وفاته الجمعة عن 88 عاماً في الإمارات إثر صراع مع المرض.

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وأمضى النواب سنوات عمره بغالبيتها خارج بغداد، لكنه بقي حاضراً في وجدان العراقيين الذين ودّعوه بتداول صورة وقصائده على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خبر وفاته.


وتقديراً لما يحمله من قيمة بالنسبة للعراقيين، نُقل جثمان الشاعر بالطائرة الرئاسية إلى مطار بغداد الدولي، حيث أقيمت له مراسيم رسمية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.


وحمل حرس الشرف نعش النواب الذي كُلّل بالورود، بينما رفع أحدهم صورة له بالأبيض والأسود. ومن هناك، يُنقل إلى مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، حيث تجمّع المئات من الأشخاص من أجيال مختلفة بانتظار وصول جثمان النواب، قبل أن يوارى الثرى في النجف.


وقال الناطق باسم اتحاد الأدباء عمر السراي إن هذا "الاستقبال الكبير لا يعني الأدباء فقط بل يعني المواطنين، فهو شاعر شعبي وليس شاعر نخبة".


 




 

 


 

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