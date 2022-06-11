السبت 11-06-2022
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الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار الاثنين
بحث التعاون بين زها الثقافي وبلدية عجلون
دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام
توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن
أخبار الشركات
أخبار الشركات
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تدعم حملة "ازرع صمودك" في القدس وغزة
نجومنا زادت نجمة
زين تفتتح معرضيها الجديدين كليّاً في سيتي مول والعبدلي مول
السوق المفتوح أكبر موقع للبيع والشراء في الأردن
كورونا
كورونا
ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون
الصين تطلق حملة فحص غير مسبوقة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا
نمو الجنين قد يتأثر بإصابة الحامل بكورونا
بعد عامين من ظهوره.. لماذا لم يصب البعض بكورونا حتى الآن؟
فيديو
فيديو الوكيل
فيديو منوع
فيديو أرشيفي
اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
دراسات تقول ان الموظفات النساء يعتبرن افضل من الرجال في اماكن العمل
انطلاق مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 41 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
حقيقة جديدة .. الأرض تتحرك من مكانها أكثر من 3000 ميل تحت أقدامنا
لماذا يبدو القمر قريبا في بعض الليالي وبعيدا في غيرها؟
دراسة : زيادة عدد الأثرياء في العالم بنسبة 3. 10% خلال العام الماضي
العثور على بقايا أكبر ديناصور مفترس في أوروبا
ملاعب
ملاعب
الرمثا يقرر إعادة تعيين مدربه السابق
نادي الاتحاد يواصل اتمام الصفقات الكبيرة
الفيصلي يعلن عن استقبال المهنئين