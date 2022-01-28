الفلبين توقع صفقة صواريخ مضادة للسفن مع الهند

الوكيل الاخباري- أبرم وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، اليوم الجمعة صفقة بقيمة 18.9 مليار بيسو (378 مليون دولار) مع الهند يحصل بموجبها جيش الفلبين على أول نظام صاروخي شاطئي مضاد للسفن.

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وقال وزير الدفاع الفلبيني إنه من المقرر أن "يستخدم النظام الصاروخي الشاطئي المضاد للسفن، للدفاع عن سيادة البلاد خاصة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه".



ووقع لورينزانا وثائق الصفقة مع أتول دينكار راني، المدير العام لشركة "براهموس إيروسبيس"، في مراسم أقيمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة واجتماع وجها لوجه بحضور مسؤولين من حكومتي وجيشي الفلبين والهند.



وأوضح لورينزانا "باعتبارها أسرع صواريخ كروز فرط صوتية في العالم، فإن صواريخ براهموس ستوفر الردع ضد أي محاولة لتقويض سيادتنا وحقوقنا السيادية، خاصة في بحر الفلبين الغربي"، مستخدما الاسم الفلبيني للمياه المتنازع عليها.



وأضاف أن "القوة النارية الصاروخية من شأنها أن توفر قدرات هجوم مضاد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين".



وكان مسؤولون أمنيون من البلدين أبرموا اتفاقية للتعاون الدفاعي في مارس من العام الماضي، والتي سمحت للفلبين بأن تصبح أول مشتر أجنبي للصواريخ عالية التقنية التي تطورها روسيا والهند.

المصدر: روسيا اليوم