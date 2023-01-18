القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن اليوم

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة ربعية لمناقشة القضية الفلسطينية ولاسيما القرار رقم 2334 والذي صدر عام 2016 بشأن الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.

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وسيستمع الأعضاء إلى إحاطة من المنسق الأممي الخاص، تور وينيسلاند الذي يستعرض أنشطة الاستيطان والعنف الإسرائيلي ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى حل الدولتين.



ومنذ إصدار القرار الدولي 2334 لم يتم تنفيذ أي شيء من أحكامه على الرغم من أنها تنص على وجوب وقف هذه الأنشطة الاستيطانية.



إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي بالأمم المتحدة، فرحان الحق إن المنسق الخاص سيطلع أعضاء مجلس الأمن على الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتوقع أن تقدم هذه الإحاطة التفاصيل ذات الصلة حول الخسائر التي وقعت في الأسابيع الأخيرة.



بترا

